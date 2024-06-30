Свердловские пожарные-десантники отправляются тушить лес в Забайкалье

35 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области отправляются на помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров.

Как сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны, режим ЧС в связи с лесными пожарами действует в Забайкальском крае почти месяц и пока нет прогноза снижения пожарной опасности - в регионе удерживается сухая ветреная жара.

"Бороться с огнем с каждым днем становится все тяжелее. Жара усиливается, влажность лесной подстилки снижается до минимума. Тайга буквально "превращается в порох". Возрастает температура и скорость низовых возгораний. Растет вероятность возникновения самых опасных и коварных верховых очагов с высотой пламени до 20 и более метров. И разбросом в разные стороны горящих веток и верхушек деревьев до нескольких сотен метров. Усиливается задымление", - сообщили в Авиалесоохране.

Помощь Забайкальскому краю в стабилизации обстановки оказывают 577 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 8 регионов Северо-Запада, Урала, Приволжья, Сибири и Дальнего Востока (Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономии, Архангельской, Мурманской, Кировской областей, республик Тыва, Алтай, Приморского края).

За июнь потушено более 120 лесных пожаров. Для борьбы с рядом очагов Федеральной Авиалесоохраной применен взpывной метод и метод искусственного вызывания осадков.