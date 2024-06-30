В турецкой провинции Измир, охваченной лесными пожарами, могут находиться до 5 тысяч россиян

В турецкой провинции Измир, охваченной лесными пожарами, могут находиться до 5 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Пожары охватили районы Сельчук и Мендерес, пострадали территории до границ курортного района Кушадасы. Разрушения привели к эвакуации двух отелей и нескольких домов в пострадавших районах.

Отмечается, что провинция Измир не пользуется популярностью у российских туристов, в Измир нет прямых чартеров, но есть регулярные рейсы "Аэрофлота" и Pegasus Airlines из Москвы. По данным туроператоров, по путевкам в Измире могут находиться до 5 тысяч отдыхающих. Еще некоторое количество могли прибыть в провинцию с экскурсией - там находится памятник истории и архитектуры – древний город Эфес, а также достопримечательности по дороге из Бодрума или Даламана.

"Никаких просьб или сообщений об опасениях со стороны туристов не поступало, поскольку все лесные пожары находятся под контролем. До сих пор мы не получали запросов от клиентов, желающих прервать свое пребывание в Измире или Кушадасы", – цитирует АТОР координатора PEGAS Touristik по странам СНГ Орхана Санджара.

Также на момент публикации не известно и об обращениях туристов к другим туроператорам-членам АТОР.