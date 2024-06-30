Жители курганской деревни вынуждены ползать на четвереньках по разрушенному мосту, чтобы попасть в магазин и на почту

Жители Курганской деревни Духовка вынуждены преодолевать разрушенный мост на четвереньках, чтобы сходить в магазин или на почту. Об этом сообщает Shot.

Старый мост смыло паводком. Жители восстановили поврежденный участок как смогли - перебросили несколько досок, чтобы добираться до цивилизации. Канал уточняет, что в деревню не смогут проехать ни пожарная, ни "скорая", а пенсионерам приходится буквально ползти на коленях, чтобы получить пенсию на почте.

К проблеме подключился "Народный фронт", который направил обращения во все инстанции.