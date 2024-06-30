30 Июня 2024
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Происшествия Воронежская область Липецкая область Белгородская область Брянская область Орловская область Курская область
Фото: Накануне.RU

За ночь над Россией сбиты 36 беспилотников

За ночь над российскими регионами были сбиты 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, 9 над территорией Липецкой, по четыре над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обломки украинского беспилотника самолётного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в 3 домовладениях. Обломками БПЛА выбиты окна и посечён фасад в местной школе. "Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - заверил губернатор.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что беспилотники были замечены над промышленной зоной Липецка. "На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем", - отметил глава региона.

Воронежский губернатор Александр Гусев отметил, что в его регионе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников.

Глава Брянской области также сообщил, что атака отражена без последствий: "Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил он и поблагодарил военных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. "В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", - отметил он.

Глава Орловской области Андрей Клычков атаку на свой регион пока не комментировал.

 

Теги: беспилотник, бпла, атака


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