Десятки туристов эвакуированы с берега реки Юрюзань, которая резко вышла из русла после ливней

На Южном Урале десятки туристов эвакуированы из-за вышедшей из берегов реки Юрюзань. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

По данным спасателей, Юрюзань после дождей вышла из русла, уровень воды в реке уже превысил максимум весеннего половодья и продолжает подниматься. Местные жители отмечают, что уже несколько лет такого разлива реки не происходило. Минувшей ночью от берега к посёлку Кропачёва спасатели эвакуировали 35 туристов, в основном женщин и детей. Вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся еще около 50 человек. В эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются.

В Ашинском районе, в зоне подтопления оказалась туристическая база " Серебряный ключ", где в эти дни разместилось несколько групп туристов.

Ранее МЧС предупредило туристов, планирующих сплавы и туристические походы по рекам Южного Урала, об опасности акваторий после проливных дождей.

"В связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие 3 дня. Скорректируйте свои планы до стабилизации погодных условий, соблюдайте личную безопасность", - говорится в сообщении МЧС Челябинской области.

Накануне Telegram-канал Фобос опубликовал видеозапись бурного потока, в который превратилась челябинская речка Каменка.