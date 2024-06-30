30 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более 25 тысяч человек стали участниками мероприятий Дня молодежи в Астрахани

Астрахань вошла в число 37 регионов страны, где День молодёжи отметили на федеральном уровне. Организаторами праздника выступили Росмолодёжь и региональное агентство по делам молодёжи при поддержке областного правительства. Почётным гостем мероприятия стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона осмотрел все локации, пообщался с молодыми людьми и принял участие в прямой трансляции, которую вёл телеканал Астрахаь 24.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Вы – целеустремленные, энергичные молодые люди, В нашем регионе мы стараемся создать все условия, чтобы вы могли проявить свои таланты", – обратился к астраханцам с главной сцены Дня молодёжи Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона уверен, сейчас основная задача власти – поддерживать интерес молодёжи к развитию и реализации собственного потенциала. Сейчас в Астраханской области уделяют особое внимание подготовке кадров. В июле стартует региональный проект «Кадры решают все», цель которого – выявить молодых и талантливых людей и пригласить их на работу в команду правительства Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор также сообщил, что Астраханская область победила в федеральном конкурсе «Регион добрых дел» и получила субсидию в размере более 7 млн рублей. На эти средства создадут многофункциональный добровольческий центр в Астрахани, а также улучшат техническую базу всех «доброцентров» в сельских районах.

Праздничное пространство развернулось на Центральной набережной от памятника Петру I до гостиницы "Азимут". Здесь разместились более 100 тематических площадок.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханцы смогли стать участниками мастер-классов, образовательных лекций, ярмарки вакансий, спортивных и танцевальных состязаний.

Также в рамках Дня молодёжи неравнодушные жители приняли участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих СВО и жителей новых российских территорий.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Одним из центральных мероприятий стала встреча с молодёжью режиссёра, сценариста и актёра Клима Шипенко, автора фильма "Вызов" — первой кинокартины, снятой в космосе.В завершении праздника для астраханцев выступила популярная группа 5УТРА.

Теги: день молодежи в астрахани, игорь бабушкин,


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