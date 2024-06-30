В Екатеринбурге человек упал под поезд метро

В Екатеринбурге пассажир, ожидающий поезда в метро, упал на рельсы. Из-за этого в воскресение утром было остановлено движение со стороны станции проспект Космонавтов в направлении Площади 1905 года.

По сообщению КП Екатеринбург, молодой человек упал под поезд на станции Площадь 1905 года. "Человека достали, передали в руки скорой помощи, госпитализировали", - прокомментировал изданию директор метро Андрей Панаиотиди. Zloy сообщал, что закрыта также станция Динамо. "Безумный Екб" добавляет, что пассажирам поезда пришлось 10 минут ждать, пока откроются двери, и затем пешком выходить к станции. "Мы спокойно ехали, потом резко остановился весь поезд, минут 10 мы просто сидели, после открыли двери и мы пешком выходили на станцию Площадь 1905 года. На самой станции сказали, что она закрывается по техническим причинам. Двери вагонов открывал лично сам машинист. Работники паниковали", - приводит паблик слова подписчика.

На момент публикации движение в екатеринбургском метрополитене уже восстановили.