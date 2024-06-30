Челябинцев попросили воздержаться от речных путешествий: после дождей реки слишком опасны

МЧС предупредило туристов, планирующих сплавы и туристические походы по рекам Южного Урала, об опасности акваторий после проливных дождей.

"В связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие 3 дня. Скорректируйте свои планы до стабилизации погодных условий, соблюдайте личную безопасность", - говорится в сообщении МЧС Челябинской области.

Накануне Telegram-канал Фобос опубликовал видеозапись бурного потока, в который превратилась челябинская речка Каменка.