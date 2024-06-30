30 Июня 2024
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Происшествия Тюменская область
Фото: правительство.янао.рф

Пассажир упал в обморок, ожидая задержавшийся рейс "Уральских авиалиний" в Рощино

В тюменском аэропорту Рощино пассажир рейса Тюмень - Анталья упал в обморок в ожидании вылета. Задержка рейса составила более 3,5 часов, а в зале ожидания не работали кондиционеры. О происшествии сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, которое уже начало проверку инцидента, рейс 2757 был отложен на 3 часа 34 минуты из-за позднего прибытия самолета из Антальи. Пассажиры ожидали вылета в накопителе без кондиционера.

По данному факту транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований санитарного законодательства в воздушной гавани.

Подробности приводит издание Наш город. Согласно этим данным, в зале ожидания оказались пассажиры двух задержанных рейсов в Турцию, второй - AzurAir был отложен на полтора часа. Люди приехали в аэропорт заранее, поэтому ожидание в духоте для некоторых составило порядка семи часов. "Полный накопитель, не работает кондиционер, духота. Одному человеку стало плохо — вызывали медика. Второй зал открыли после кого, как ребенку стало плохо", — приводит НГ слова очевидцев. Представители аэропорта или компании якобы игнорировали просьбы исправить ситуацию с кондиционером, правда, спустя какое-то время в накопителе включили вытяжку.

Теги: уральские авиалинии, задержка рейса, пассажир, обморок


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