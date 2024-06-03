Глава Липецка Евгения Уваркина покидает пост ради повышения

Евгения Уваркина уходит с должности главы Липецка, чтобы занять более высокий пост. Об этом в своих соцсетях написал губернатор области Игорь Артамонов.

Глава региона предложил Уваркиной занять место его заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. На новом посту бывший мэр будет заниматься привлечением федеральных ресурсов на реализацию поручений президента РФ

"Это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр", - написал губернатор.

Он также отметил вклад Уваркиной, которая за пять лет добилась благоустройства парков и скверов, ремонта и и строительства школ, библиотек и культурных пространств, подарила новую жизнь городским трамваям и занялась реконструкцией очистных.

"То, что в 2019-м главой Липецка стала мама шестерых детей, у которой был собственный успешный бизнес, а она взвалила на себя проблемы областного центра, многое говорит о ее характере. Евгения Юрьевна входит в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. А ее главная черта - умение добиваться поставленных целей. А перед регионом, как и перед всей страной, стоят масштабные задачи, сформулированные Владимиром Путиным в новых национальных проектах. Успехов на новом месте. И спасибо за все, что вы сделали на благо нашего Липецка", - добавил Артамонов.