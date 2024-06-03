03 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новую электростанцию на солнечных батареях мощностью 60 МВт введут в эксплуатацию в Астраханской области

В ближайшем будущем планируется ввод Богдинской солнечной электростанции (СЭС) в Ахтубинском районе Астраханской области планируется. Об этом сообщает минпром региона.

«На самом деле проект гораздо шире: 60 МВт – это первая электростанция. Она будет введена в эксплуатацию в третьем квартале этого года. В конце года в Ахтубинском районе планируется начало строительства ещё одной электростанции большей мощности», – отметил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в ходе Международной выставки-форума «Россия» между Астраханской областью и ООО «Юнигрин Энерджи». Планируется, что до 2028 года будет построено несколько СЭС суммарной мощностью до 350 МВт.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханская область, где в год бывает более 200 солнечных дней, является одним из регионов-лидеров РФ по объему производимой альтернативной электроэнергии.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Здесь функционируют 12 солнечных электростанций общей установленной мощностью около 285 МВт и ветропарк на 340,2 МВт в Черноярском районе. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики увеличивается ежегодно. В прошлом году он составил 1 млрд 350,7 млн кВт.ч – это 33,6% от общего объёма выработанной электроэнергии в Астраханской области.

Теги: альтернативная \лектроэнергия, солнечные батареи, ахтубинский район


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