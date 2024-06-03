Новым регионам РФ выделят 300 миллионов для поддержки бизнеса

Луганской и Донецкой народным республикам, а также Херсонской и Луганской областям выделят 300 млн рублей в рамках программы грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, финансирование выделено из резервного фонда Правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Размер каждого будет зависеть от компании и определяться специальной конкурсной комиссией. При этом, максимальная сумма, на которую может претендовать предприниматель - 300 тыс. рублей.

Правительство будет рассматривать предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Полученные средства можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.

Помимо этого, из резервного фонда Правительства будут выделены средства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление также подписано.