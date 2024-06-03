Мишустин поручил выделить пострадавшим от паводка в Оренбуржье около 5 миллиардов рублей

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выделят более 4,8 млрд рублей. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить в 2024 году Минстрою России на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которые утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области, бюджетные ассигнования в размере 4 млрд 823 млн 827,47 тыс. рублей" - говорится в документе.

Ранее выяснилось, что ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 млрд руб., цифры были озвучены на совещании у президента.

Оренбуржцам, проживавшим в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе, уже выделяют средства на аренду жилья. 38 семей получили 2,165 млн руб. Пострадавшим в результате ЧС выплачено 6 млрд руб. Всего от оренбуржцев поступило 533,2 тыс. заявлений. Одобрены выплаты по 262,5 тыс. заявлений.