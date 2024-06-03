Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА

57-летний Владимир Федотов ушел с поста главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте ФК.

"Сегодня руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что в ЦСКА Владимир Федотов занимал должность главного тренера с июня 2022 года. Члены клуба поблагодарили наставника за победные мгновения и ценности, пожелав ему успехов в карьере.