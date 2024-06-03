03 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более 5 тысяч литров алкоголя изъято из незаконного оборота в Астраханской области за 1 квартал 2024 года

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

В ходе заседания заместитель министра Михаил Кабаков представил доклад о результатах мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Астраханской области по итогам I квартала 2024 года.

Он сообщил, что в результате работы контрольных и правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты 1,6 тонны водных биоресурсов, 5 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Было возбуждено 823 дела по статье 8.37. «Нарушение правил охоты и вылова водных биоресурсов»; 508 дел — по статье 14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»; 11 дел — по статье 14.16. «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 58 дел — по статье 14.2. «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Также возбуждено два уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»; восемь — по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки»; пять дел — по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Продолжается работа по маркировке товаров. С 1 марта 2024 года введена обязательная маркировка безалкогольных напитков в алюминиевой и полимерной банке. С 1 июня 2024 года вводится обязательная маркировка соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.

Заместитель министра Татьяна Порублева в ходе заседания пояснила, что Правительство Российской Федерации ввело маркировку товаров, чтобы бороться с контрафактом. На товары наносят уникальный цифровой код, через который отслеживают перемещение продукции от производителя или импортера до конечного покупателя. Чтобы обеспечить прослеживаемость продукции, все участники оборота обязаны регистрироваться в системе «Честный знак». Это требование не только к юридическим лицам, но и к индивидуальным предпринимателям. Наносить коды маркировки требуется уже в 17 товарных категориях. К 11 ранее обязательным товарным категориям добавились 6 новых: БАДы, антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, икра осетровых и лососевых рыб, безалкогольные напитки.

Ликеро-водочный завод (фото 2006 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

С 1 апреля 2024 года введен режим проверок на кассах для табачной продукции, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. По поручению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации министерством промышленности, торговли и энергетики Астраханской области была проведена работа по информированию хозяйствующих субъектов о необходимости обновления кассового программного обеспечения и подключения разрешительного режима к кассовому оборудованию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Всего министерством было проинформировано 1075 хозяйствующих субъектов в товарной группе «пиво и слабоалкогольные напитки», а также 1548 хозяйствующих субъектов в товарной группе «табачная продукция». С 1 мая 2024 года режим онлайн проверки становится обязательным в крупных торговых сетях для упакованной воды и молочной продукции, а 1 сентября — для молочной продукции и упакованной воды для остальных хозяйствующих субъектов.

Также были представлены доклады о результатах мониторинга качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения, производимой и находящейся в обороте на территории Астраханской области, и о мерах по противодействию перемещению через границу Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в список санкционных.

Теги: алкоголь, незаконный оборот, маркировка товаров, хозяйствующие субъекты


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