03 Июня 2024
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Общество Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

130-летие знаменитого земляка Анатолия Благонравова отметили в Ивановской области

В Ивановской области отметили 130 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, академика, генерал-лейтенанта Анатолия Аркадьевича Благонравова. В торжественном митинге, состоявшемся 3 июня на родине выдающегося ученого в селе Аньково Ильинского района, приняла участие председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

Обращаясь к участникам мероприятия, Марина Дмитриева отметила: «Главное богатство нашей ивановской земли – это люди. Военачальники и рядовые, ученые-исследователи и деятели искусства, люди самых разных профессий, все те, кто свой талант, свою энергию, свой профессионализм, свое умение отдавали служению Родине. И вот в этом золотом списке с полным правом стоит гордое имя Благонравова».

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Почтить память Анатолия Благонравова приехали также директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, действительный член, академик РАРАН, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Крылов, президент Межрегионального общественного фонда имени М.Т. Калашникова Елена Калашникова, представители Института машиноведения.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

По словам Елены Калашниковой, Анатолий Благонравов сыграл знаковую роль в судьбе ее отца. Сам Михаил Тимофеевич называл его своим «крестным». Также она отметила выдающийся вклад Благонравова в науку и образование.

«Все студенты стрелковой специальности до сих пор учатся по его учебникам. Он востребован, он актуален. Он актуален как пример патриотизма и настоящего служения своей Родине», – добавила Елена Калашникова.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Валерий Крылов, уроженец этих мест, выпускник Аньковской средней школы 1962 года, поделился своими воспоминаниями. Также он предложил присвоить Аньковской школе имя Анатолия Благонравова. Председатель регионального парламента Марина Дмитриева идею поддержала.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

По словам спикера Думы, в Аньковской школе регулярно проводятся Благонравовские чтения, а в 2004 году по инициативе педагогов и учащихся учреждена премия имени Благонравова. Премия вручается за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни школы, района, области. За двадцать лет 93 ученика – учащиеся пятого-одиннадцатого классов – стали ее стипендиатами.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Марина Дмитриева, подчеркнула, что жизнь Анатолия Аркадьевича – достойный пример настоящего патриотизма, деятельного служения своей стране.

Теги: анатолий благонравов, михаил калашников, марина дмитриева, иавновская областная дума


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