Налоги блогеров могут принести в бюджет РФ дополнительно до 500 млрд рублей - депутат

Взыскание налогов с блогеров, которые ведут бизнес в "серой зоне", может принести в доход государства "миллиардов 300-500 в год", считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, выступая на круглом столе в Общественной палате России. Основу своего расчета он не привел.

При этом глава общественного движения "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что у нее есть некие списки блогеров, если проверить которых "конкретно уже в этом году 5-6 млрд руб. налогами вы можете взять". Неизвестно, почему Мизулина предлагает списке депутату Госдумы, а не налоговой службе.

В целом участники круглого стола не очень верят в существующую нормативную базу для "взятия блогеров под контроль". Так, Кирьянов заявил, что введение специального ОКВЭДа для блогеров "не сильно поможет", а Мизулина сказала, что часто уклоняющиеся от налогов блогеры оформляют все документы. Например, пресловутая Елена Блиновская имела лицензию на ведение образовательной деятелньости. Общественница предложила проверить государственные структуры, отвечающие за выдачу таких лицензий.