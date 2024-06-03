Титов возглавил политсовет "Новых людей"

Экс-глава Партии роста Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди".

Структура под его руководством займется защитой бизнеса и технологической повесткой, сообщила РИА Новости пресс-служба политика.

В апреле в Москве состоялся съезд партии "Новые люди", на котором было официально объявлено об объединении с Партией роста Бориса Титова.

"В России сложно создать политическую партию, но ещё сложнее две партии объединить. […] Партия Роста и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически", - сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

У объединенной партии, которая пока будет называться "Новые люди", появится федеральный политический совет. Его и возглавит Титов. При этом он не будет сопредседателем партии (как это произошло у "Справедливой России – Патриоты – За правду").