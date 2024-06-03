Израиль может остановить операцию в Газе на 42 дня для освобождения заложников

Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения заложников, но затем продолжит операцию, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы не можем прекратить войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, не сдадимся ли мы", - сказал премьер, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует выдачи ордера на арест лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операцией в секторе Газа.