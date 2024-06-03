Налоговая реформа: половина семей с двумя и более детьми в России – малоимущие?

Право на получение так называемого "налогового кешбэка" (он же налоговый вычет в 7%) получит половина семей с двумя и более детьми, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит Telegram-канал "Единой России".

Если учесть, что что "налоговый кешбэк" власти собираются предоставлять только малоимущим семьям (где среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц), то логично сделать вывод: в России половина семей с двумя и более детьми – малоимущие. С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения составляет 15 453 руб. в месяц.

"Важно в проактивном порядке информировать семьи об их праве на получение такого вычета – например, через Госуслуги или другие удобные для семей форматы", – отметила Анна Кузнецова, комментируя поправки о об изменении налоговой системы.

По данным Росстата от 2019 года, более 80% бедных в России – это семьи с детьми, и уровень бедности в семьях с двумя детьми составляет 24%, тогда как в семьях с тремя и более детьми — более 52%.