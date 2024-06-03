Свердловские власти утвердили в Генплане Сысертского округа возможность строительства "мусорного полигона"

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план округа, где допустило строительство "эко-кластера", как о нем заявляют авторы проекта или "мусорного полигона" - как уверены местные жители.

Как отметили в департаменте информационной политики региона, промышленная территория в Сысерти рассматривается как одна из потенциальных площадок для мусороперерабатывающего производства. В этом заявлении интересно то, что изначальная площадка, где собирались расположить завод, имела статус земель сельскохозяйственного назначения, на что не раз указывали активисты. Идет ли теперь речь о других участках - пока неизвестно.

"При этом речи о складировании несортированных бытовых отходов в любом случае не идет. Размещение производства возможно только после проведения экологических изысканий, проектных работ, экспертиз. Для каждого этапа законодательство предусматривает жесткие нормативные требования", - сообщили в департаменте.

Комплекс "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд рублей может стать крупнейшим в УрФО. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении, из-за чего они обратились в суд.

В начале марта стало известно, что в ходе другого процесса Свердловский областной суд запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон и постановил убрать его из территориальной схемы.