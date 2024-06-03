В Тюмени следователи проверяют больницу, где пациент четыре часа пролежал на полу

В Тюмени следователи проводят проверку о ненадлежащем оказании услуг в медицинском учреждении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сообщается, что в одной из больниц пациент в течение четырех часов лежал на полу. Никто из медперсонала ему не помог.

В настоящее время следователям СК России предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения. Будут установлены все причины и условия, способствовавшие случившемуся. В ходе проверки действиям (бездействию) руководства и работников больницы будет дана правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.