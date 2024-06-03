Чемпион по самокатному спорту дал мастер-класс на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге

В субботу на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге прошел мастер-класс с участием действующего чемпиона России по самокатному спорту Артема Пенкрата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 17-летний экстремал из Санкт-Петербурга встретился со своими фанатами и провел массовую тренировку. Знаменитый райдер показал свои навыки в дисциплинах "самокат стрит" и "самокат парк", а также дал каждому из пришедших в скейт-парк советы по улучшению техники выполнения трюков.

"Абсолютно любой может кататься, как я, могут кататься еще лучше. Главное, если райдеры будут тренироваться, у них все получится. Тут я увидел пару человек, сам некоторые трюки не умею, которые они делают, очень меня удивили. Самому даже не верится, что это все могут быть мои подписчики, эмоции вообще бешеные", - рассказал Артем.

Участие в уникальном мастер-классе в Екатеринбурге приняли и опытные спортсмены, и новички. Перенять опыт у известного экстремала пришли более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от шести лет. Помимо профессиональных советов каждый из участников мастер-класса получил на память о прошедшем мероприятии автограф и фото с кумиром.

"По сравнению с прошлым сезоном популярность таких встреч с профессиональными спортсменами на наших площадках выросла почти в два раза. Цель мастер-класса – показать ребятам, что чемпионы встречаются на обыкновенных скейт-площадках, и именно с таких площадок выходят настоящие звезды экстрима", - отметила PR-менеджер RCC Extreme Евгения Ефремова.

Напомним, в мае городские соревнования экстремалов "Кубок города RCC Extreme" открыли летний сезон экстремальных видов спорта в скейт-парке у КРК "Уралец" в Екатеринбурге. Известно, что предстоящий сезон обещает быть активным: на площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов и занятия с известными экстремалами из крупных городов страны. Кульминационным событием сезона станут всероссийские соревнования, участие в которых примут сильнейшие спортсмены страны.

А скоро у любителей экстремального спорта появится новая просторная площадка. Русская медная компания строит в Екатеринбурге спортивный квартал "Архангел Михаил", где разместится самый большой на Урале крытый эстрим-парк с местами для занятий десятком видов спорта: скалодром, ниндзя парк, батутная зона, стрит и скейт зоны, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур и детская зоны.