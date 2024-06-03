Чемпион по самокатному спорту дал мастер-класс на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге

03 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Спорт Свердловская область В России
Фото: Антон Михайлов

Чемпион по самокатному спорту дал мастер-класс на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге

В субботу на площадке RCC Extreme в Екатеринбурге прошел мастер-класс с участием действующего чемпиона России по самокатному спорту Артема Пенкрата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 17-летний экстремал из Санкт-Петербурга встретился со своими фанатами и провел массовую тренировку. Знаменитый райдер показал свои навыки в дисциплинах "самокат стрит" и "самокат парк", а также дал каждому из пришедших в скейт-парк советы по улучшению техники выполнения трюков.

Мастер-класс на площадке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Антон Михайлов

"Абсолютно любой может кататься, как я, могут кататься еще лучше. Главное, если райдеры будут тренироваться, у них все получится. Тут я увидел пару человек, сам некоторые трюки не умею, которые они делают, очень меня удивили. Самому даже не верится, что это все могут быть мои подписчики, эмоции вообще бешеные", - рассказал Артем.

Мастер-класс на площадке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Антон Михайлов

Участие в уникальном мастер-классе в Екатеринбурге приняли и опытные спортсмены, и новички. Перенять опыт у известного экстремала пришли более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от шести лет. Помимо профессиональных советов каждый из участников мастер-класса получил на память о прошедшем мероприятии автограф и фото с кумиром.

Мастер-класс на площадке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Антон Михайлов

"По сравнению с прошлым сезоном популярность таких встреч с профессиональными спортсменами на наших площадках выросла почти в два раза. Цель мастер-класса – показать ребятам, что чемпионы встречаются на обыкновенных скейт-площадках, и именно с таких площадок выходят настоящие звезды экстрима", - отметила PR-менеджер RCC Extreme Евгения Ефремова.

Мастер-класс на площадке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Антон Михайлов

Напомним, в мае городские соревнования экстремалов "Кубок города RCC Extreme" открыли летний сезон экстремальных видов спорта в скейт-парке у КРК "Уралец" в Екатеринбурге. Известно, что предстоящий сезон обещает быть активным: на площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов и занятия с известными экстремалами из крупных городов страны. Кульминационным событием сезона станут всероссийские соревнования, участие в которых примут сильнейшие спортсмены страны.

Мастер-класс на площадке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Антон Михайлов

А скоро у любителей экстремального спорта появится новая просторная площадка. Русская медная компания строит в Екатеринбурге спортивный квартал "Архангел Михаил", где разместится самый большой на Урале крытый эстрим-парк с местами для занятий десятком видов спорта: скалодром, ниндзя парк, батутная зона, стрит и скейт зоны, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур и детская зоны.

Теги: мастер-класс, экстрим, чемпион, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети