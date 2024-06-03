03 Июня 2024
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Происшествия Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: Накануне.RU

Сотруднику "Дагэнерго" вменили скрутку показаний электросчетчиков

Силовики продолжают борьбу с коррупцией в "Россети Северный Кавказ" –"Дагэнерго". Очередное уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении электромонтера по эксплуатации распределительных сетей "Дагэнерго" Арсена Гаджиева.

По версии следствия, Гаджиев за взятки списывал задолженности за электроэнергию недобросовестным потребителям: электромонтер наловчился проводить манипуляции с приборами учета, "скручивал лишнее", а потери электроэнергии естественно потом ложились на всех потребителей. Ожидаются новые аресты, сообщили ТАСС в компании.

Ранее выяснилось, что директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев отправлен под арест. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве и подозревается в хищении около 2,8 млрд руб. Мухумаев последовательно занимал должности начальника управления компании "Дагэнергосеть", гендиректора АО "ДЭРС" и фактически руководил строительной компанией "Энергопрогресс". Возже в Дагестане восемь энергетиков арестованы по делу о хищении 2,8 млрд руб.

Теги: "МРСК Северного Кавказа", "Россети Северный Кавказ", "Дагэнерго"


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