03 Июня 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В Екатеринбурге дан старт трудовому лету

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского был дан старт трудовому лету. Более 150 подростков из 16 отрядов города вступили в ряды трудового отряда главы Екатеринбурга "Орлята", об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Трудовые путевки молодым людям вручила заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации Марина Фадеева.

"Вы своим личным примером показываете, что труд формирует характер, определенный опыт, возможность самореализоваться. Большое вам спасибо за то, что вы решили свое лето, свое свободное время провести вместе с нами. Администрация Екатеринбурга, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы ваше лето было безопасным, интересным и эффективным. Совместно с крупными предприятиями и организациями города подготовлено большое количество направлений, в которых вы можете себя проявить", – поздравила ребят с началом трудового лета Марина Фадеева.

Этим летом у молодых людей будет возможность поработать в кафе, рекламных агентствах, магазинах, управляющих компания в качестве официантов, помощников повара, сотрудников раздачи, промоутеров, раздатчиков листовок и других работников.

Ежемесячная заработная плата при 2-часовом рабочем дне составит 5 194 рубля. Дополнительно подросткам выплачивается материальная поддержка от Центра занятости – 3 700 рублей. При 4-часовом рабочем дне заработная плата составит уже около 18 000 рублей.

Школьники подрабатывают летом, пропалывая траву в ЦПКиО в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Всего планируется трудоустроить 5 000 детей. Для устройства на работу молодым людям следует обратиться в отдел профориентации и оказания содействия трудоустройству молодежи, который находится на Добролюбова 2 "б", кабинет № 5, телефон – 376-42-55, или оставить заявку на сайте.

Также в этом году продолжит свою работу проект "Трудовые отряды главы Екатеринбурга", созданный по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В прошлом году в рамках проекта молодые люди от 14 до 18 лет принимали участие в благоустройстве и уборке городских парков и скверов.

Помимо этого, с 2024 года на базе молодежного коворкинг-центра МБУ "Форпост" (улица Красных борцов, 23 "а") работает городской ресурсный волонтерский центр. В рамках практической выгоды от занятия волонтерской деятельностью предусмотрена система начисления баллов в электронные книжки, которые учитываются при поступлении в вузы.

К слову, на период каникул запланировано несколько мероприятий для участников трудовых отрядов: ярмарка интересов "Профориентир", тренинги и мастер-классы, фестиваль "ЭтноУрал" и многие другие.

Теги: трудовое лето, подросток, трудоустройство


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