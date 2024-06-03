В авиакомпании Utair прокомментировали гибель кошки Маруси на борту

В авиакомпании Utair официально прокомментировали инцидент с кошкой.

Перевозчик сообщает, что во время рейса UT 783 кошка выбежала из переноски. На борту были пассажиры с аллергией. Они пожаловались бортпроводникам на ухудшение самочувствия и попросили посадить животное в переноску, сообщает Мегаполис.

Бортпроводники действовали в соответствии с инструкцией. Они попросили хозяев кошки поместить ее в переноску. По правилам, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход.

Также в авиакомпании заявляют, что кондиционеры и вспомогательный источник питания работали в штатном режиме, в салоне была комфортная температура – 24°C.

Напомним, инцидент произошел 1 июня. Семья с ребенком отправилась в Турцию из московского аэропорта Внуково. Перелет животного был оформлен по всем правилам. Питомец находился в переноске под сиденьем.

По словам хозяев кошки, во время посадки уже было душно, кондиционеры работали плохо. Кошку поставили у прохода, но бортпроводница потребовала убрать переноску вглубь под сиденье. Кошка стала паниковать, вероятно, из-за нехватки воздуха. Достать ее из переноски не позволили из-за жалоб других пассажиров.

Прокуратура проводит проверку инцидента.