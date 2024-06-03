03 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зайченко подаст в суд на поставщиков, занесших сальмонеллу в "Жизньмарт" в Екатеринбурге

Основатель сети "Жизньмарт" и бывший депутат заксобрания Свердловской области Иван Зайченко заявил о намерении подать в суд на две фабрики, занесшие сальмонеллу в его магазины по всему Екатеринбургу. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них ИП Гумарова Л.Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора", - написал предприниматель.

Он также добавил, что у остальных поставщиков были выявлены менее серьезные нарушения в виде сколов на плитке, уборочного инвентаря в административных помещениях, облупившейся краски, крошек на полу или отсутствия крышки на мусорном ведре. Тем не менее, на сегодняшний день все нарушения уже устранены.

Более того, руководство торговой сети ужесточает все регламенты: разработаны новые чек-листы для работы с поставщиками, которые понемногу внедряют в бизнес-процессы.

"Это большая и важная работа, которая сделает "Жизньмарт" еще лучше", - добавил Зайченко.

Напомним, на прошлой неделе Березовский городской суд приостановил деятельность фабрики-кухни ИП Гумаровой. Затем суды Екатеринбурга приостановили деятельность еще трех поставщиков готовых блюд сети магазинов "Жизньмарт".

Теги: Зайченко, Жизньмарт, Екатеринбург, сальмонелла, поставщик, отравление, суд


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