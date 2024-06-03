Скандал с раздеванием школьников перед ЕГЭ произошел в Чувашии

Скандал с раздеванием школьников перед ЕГЭ разразился еще в одном регионе. Как сообщает Shot, в Чувашии родители учеников утверждают, их детей заставили почти оголиться перед охраной перед экзаменом по русскому языку.

Инцидент произошел в СОШ в селе Яльчики. По словам родителей, 28 мая их детям пришлось задирать рубашки и раздеться до нижнего белья, чтобы их досмотрели и пропустили на экзамен. Кроме того, ученикам не разрешали также находиться в туалете более 30 секунд.

После инцидента один из родителей обратился с заявлением в прокуратуру, пишет телеграм-канал. Надзорное ведомство совместно с Минобразования республики проводят проверку, изучают видеозаписи.

Ранее родители учениц школы в Воронеже пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ по русскому языку. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после проверки информация о раздеваниях не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом". Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.