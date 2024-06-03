Россия перестала владеть единственным производителем минералки "Ессентуки" и "Нарзан"

Государство в лице АО "Кавминкурортресурсы" вышло из числа собственников "Холдинг Аква" — единственного производителя минеральной воды "Ессентуки" № 4 и № 17 и "Нарзан".

Ранее "Кавминкурортресурсам", крупнейшему недпропользователю в России, принадлежало 25% частно-государственного "Холдинг Аква". Остальные 75% были у частной компании ООО "Аква Инвестиции". В рамках сделки "Аква Инвестиции" стали 100% владельцем "Холдинг Аква".

Сделка была закрыта на прошлой неделе, сообщил РБК источник, осведомленный о сделке.