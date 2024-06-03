Во время визита патриарха Кирилла в Рязань власти попросили жителей убрать свои самокаты

В Рязани городские власти попросили горожан воздержаться от поездок на электросамокатах во время визита в город Патриарха Кирилла. Администрация мотивировала свое предложение "соображениями безопасности", передает издание "Подъем".

"Данные требования также направлены операторам средств индивидуальной мобильности для принятия мер реагирования", - говорилось в обращении мэрии. При этом власти отмечают, что запрета нет, есть рекомендация и настоятельная просьба.