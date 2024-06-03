СК проверит жалобы в соцсетях на наряд Бузовой на концерте в Уфе

В Следственном комитете Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заявил, что намерен подать запрос в мэрию Уфы из-за наряда Бузовой на VK Fest.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". "Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в день защиты детей", - написала она в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, жители региона очень возмущены этой ситуацией. Она считает, что подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих.