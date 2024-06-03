Суд продлил арест бывшего директора "Водоканала" Первоуральска

Бывшему директору ППМУП "Водоканал" Артуру Гузаирову продлили меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Первоуральского городского суда.

Было решено, что обвиняемый пробудет под арестом до 3 июля включительно. Постановление суда пока не ступило в силу и, вероятно, будет обжаловано.

Напомним, Гузаиров обвиняется по статьям УК РФ "Халатность" и "Превышение должностных полномочий". 26 апреля Первоуральский городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 3 июня. Это постановление было обжаловано защитником обвиняемого, однако единственное, чего удалось добиться адвокату - это сокращение срока ареста на один день.

Силовики задержали бывшего директора "Водоканала" Первоуральска в конце апреля. Его "взяли" на парковке дома на улице Ленина, в котором тот проживает.