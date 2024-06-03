88% рынка медицинских изделий в России приходится на госзакупки – Росздравнадзор

В России 88% рынка медицинских изделий приходится на госзакупки, сообщил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. "Так уж исторически сложилось", - констатировал чиновник на совещании в Совете Федерации.

По его словам, сейчас каждый год на рынке появляется несколько десятков российских медизделий, что является весьма хорошим показателем по сравнению с предыдущими годами. "Не всегда мы имеем полную локализацию, но уже хорошо, что мы производим у себя финальную сборку", - говорит Павлюков.

Председатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин считает, что примерно треть рынка (около 35%) медизделий российские производители могут уже сейчас закрыть на 100% (но при этом закрывают только на 50%). Еще треть – это номенклатура, по которой "у нас есть компетенции, но надо помогать, принимать меры", по оставшейся части рынка даже компетенций нет (например, когда речь идет об аппаратах МРТ).