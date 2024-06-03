Роскомнадзор: Некоторые государственные сайты частично недоступны

В Роскомнадзоре сообщили, что к некоторым государственным сайтам частично нет доступа из-за сбоя.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи", - говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что массовый сбой платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" по всей России. У покупателей третий день не проходит оплата за продукты, рассчитаться можно только наличными. В "Верном" заявили, что сбой связан с хакерской атакой на серверы компании. В пресс-службе отметили, что проблемой занимаются специалисты.