Глава Екатеринбурга обратится в прокуратуру из-за бизнесмена, поставившего забор у сквера

Мэр Екатеринбурга решил действовать оперативно и обратился в прокуратуру с жалобой на бизнесмена Николая Безсалия. Именно ему принадлежит компания ООО "ЮК Барристер", которая возвела забор вокруг сквера за усадьбой Малахова.

Напомним, что с 2022 года территория сквера относится к категории земли ТОП-1 - то есть территории общего пользования. Однако, когда "ЮК Барристер" арендовал ее в 2002 году (по 2051 год) она имела статус общественно-деловой зоны городского центра - Ц-1. По этой причине застройщик уверен, что имеет право возводить на ней здание, даже несмотря на проигранный суд.

Накануне вокруг сквера появился забор, на участок доставили гравий, а очевидцы заметили, как неизвестное лицо посреди ночи совершает некие манипуляции с деревьями. Судя по следам, в стволы заливается токсичное вещество, которое портит дерево, "делает непригодным для дальнейшего роста и подготавливает к вырубке".

Ранее глава города Алексей Орлов уже высказался против действий застройщика и заявил, что на месте сквера никаких построек не будет. Сегодня же, на утреннем совещании, как сообщил Накануне.RU информированный источник, градоначальник дал поручение подготовить обращение в прокуратуру с жалобой на бизнесмена.