Жители села Абатское из-за паводка остались без воды

В Тюменской области жители села Абатское из-за паводка остались без воды, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявили, что без водоснабжения вынуждены жить уже неделю.

Селяне сообщают, что водой их снабжали из реки Ишим, к качеству которой у местных жителей есть претензии. Во время паводка эту воду признали непригодной для питья. Было решено поставлять воду из скважины. Однако весь поселок в достаточном объеме она снабдить водой не способна. Жители отмечают, что администрацией был установлен график подачи воды, "но ее получает только тот район, который расположен ближе к очистным сооружениям".

Глава Абатского района Игорь Васильев назвал ситуацию с водой "очень тяжелой".

"Водозабор из реки Ишим затоплен. Также существует предписание Роспотребнадзора о запрете использования воды, так как она очень грязная. Абатское запитано из подземных источников, в сутки подаем 750 кубометров, но этого явно недостаточно, так как начался поливочный сезон. На полную мощность насосы дают воду с 09.00 до 12.00. Для полива рекомендую жителям делать на участках бытовые скважины", - говорится в сообщении.

Глава района сообщил, что подрядная организация работает над задачей по увеличению дебета воды в скважинах на водозаборе до 1000 кубометров в сутки. С 1 июня осуществляется подвоз воды по графику к многоквартирным домам. Необходима обратная связь от населения по поводу организации летнего водопровода из реки Ишим на полив без очистки.