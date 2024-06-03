"Атомстройкомплекс" отпраздновал День защиты детей в Академическом

03 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" отпраздновал День защиты детей в Академическом

"Атомстройкомплекс" принял участие в праздновании Дня защиты детей в Академическом районе Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в Преображенском парке застройщик организовал мастер-классы по необычной технике живописи – эбру, изготовлению украшений, а также предоставил подарки для викторины, которую на главной сцене праздника проводил организатор – администрация района. Культовую игру "Атомная монополия", которую девелопер адаптировал для поклонников Екатеринбурга, выиграла многодетная семья из Академического района. Игра позволит не только интересно и весело провести время вместе с близкими, но и побольше узнать о родном городе: на игровом поле изображены знаковые здания, а на купюрах – исторические персонажи, внесшие вклад в развитие города.

День защиты детей в Академическом(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Академический район считают самым молодым районом города не только потому, что он совсем недавно стал отдельной административной единицей, но и из-за количества живущих здесь семей с детьми. Для них "Атомстройкомплекс" строит современные жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивая комфортную городскую среду. Мы построили в районе семь современных детских садиков общей вместимостью около 1500 мест, в их числе – три корпуса для одного из самых больших садиков Екатеринбурга – МАДОУ №43. Еще одно здание детского сада на 100 мест построено на территории жилого комплекса "ART.Город-парк", сейчас в нем идет чистовая отделка, после чего здание будет передано на баланс городу", - рассказал директор по управлению проектами компании Дмитрий Фарафонов.

Все детские сады застройщик готовит "под ключ" с чистовой отделкой и мебелью, благоустроенной территорией, на которой предусмотрены игровые и прогулочные площадки и качественное озеленение. На возведение коробки садика у "Атома" уходит меньше года за счет использования строительной технологии "филигран". Она подразумевает изготовление панелей с идеальной геометрией в заводских условиях, а на стройплощадке их собирают уже готовыми к отделке, как конструктор. "Атомстройкомплекс" разработал под эту технологию ряд типовых проектов детских садов на 95, 250 и 300 мест, которые Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране.

Помимо дошкольных учреждений, компания строит в Академическом районе и другие значимые инфраструктурные объекты. В этом году она завершила строительство взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы №6 на 1200 посещений в смену на улице Парина, сейчас идет передача помещений представителям Министерства здравоохранения. На улице Ландау "Атом" завершает строительство пятиэтажной общеобразовательной школы №133 площадью 24 тысячи квадратных метров. С 1 сентября в ней сможет учиться 1200 учеников – прием заявлений на зачисление уже идет. Еще одна школа на 1125 мест появится на улице Семихатова – проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сейчас идет оформление земельного участка.

На территории 7-ого квартала Академического района в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" планирует создать современный благоустроенный парк и собирает предложения жителей по его наполнению. Представители школы №181, на базе которой действует юннатский кружок, уже высказали пожелание по организации в будущем парке безопасных условий для проведения познавательных занятий по ботанике и экологии.

Теги: День защиты детей, Академический, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети