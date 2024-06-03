"Атомстройкомплекс" отпраздновал День защиты детей в Академическом

"Атомстройкомплекс" принял участие в праздновании Дня защиты детей в Академическом районе Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в Преображенском парке застройщик организовал мастер-классы по необычной технике живописи – эбру, изготовлению украшений, а также предоставил подарки для викторины, которую на главной сцене праздника проводил организатор – администрация района. Культовую игру "Атомная монополия", которую девелопер адаптировал для поклонников Екатеринбурга, выиграла многодетная семья из Академического района. Игра позволит не только интересно и весело провести время вместе с близкими, но и побольше узнать о родном городе: на игровом поле изображены знаковые здания, а на купюрах – исторические персонажи, внесшие вклад в развитие города.

"Академический район считают самым молодым районом города не только потому, что он совсем недавно стал отдельной административной единицей, но и из-за количества живущих здесь семей с детьми. Для них "Атомстройкомплекс" строит современные жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивая комфортную городскую среду. Мы построили в районе семь современных детских садиков общей вместимостью около 1500 мест, в их числе – три корпуса для одного из самых больших садиков Екатеринбурга – МАДОУ №43. Еще одно здание детского сада на 100 мест построено на территории жилого комплекса "ART.Город-парк", сейчас в нем идет чистовая отделка, после чего здание будет передано на баланс городу", - рассказал директор по управлению проектами компании Дмитрий Фарафонов.

Все детские сады застройщик готовит "под ключ" с чистовой отделкой и мебелью, благоустроенной территорией, на которой предусмотрены игровые и прогулочные площадки и качественное озеленение. На возведение коробки садика у "Атома" уходит меньше года за счет использования строительной технологии "филигран". Она подразумевает изготовление панелей с идеальной геометрией в заводских условиях, а на стройплощадке их собирают уже готовыми к отделке, как конструктор. "Атомстройкомплекс" разработал под эту технологию ряд типовых проектов детских садов на 95, 250 и 300 мест, которые Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране.

Помимо дошкольных учреждений, компания строит в Академическом районе и другие значимые инфраструктурные объекты. В этом году она завершила строительство взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы №6 на 1200 посещений в смену на улице Парина, сейчас идет передача помещений представителям Министерства здравоохранения. На улице Ландау "Атом" завершает строительство пятиэтажной общеобразовательной школы №133 площадью 24 тысячи квадратных метров. С 1 сентября в ней сможет учиться 1200 учеников – прием заявлений на зачисление уже идет. Еще одна школа на 1125 мест появится на улице Семихатова – проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сейчас идет оформление земельного участка.

На территории 7-ого квартала Академического района в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга "Атомстройкомплекс" планирует создать современный благоустроенный парк и собирает предложения жителей по его наполнению. Представители школы №181, на базе которой действует юннатский кружок, уже высказали пожелание по организации в будущем парке безопасных условий для проведения познавательных занятий по ботанике и экологии.