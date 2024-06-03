В Финляндии остановлена работа одного из самых мощных атомных энергоблоков в мире

Работа финской атомной электростанции "Олкилуото-3" была приостановлена днем в понедельник, 3 июня, об этом говорится в сообщении оператора АЭС- компании Teollisuuden Voima. Оператор заявляет, что речь идет о неисправности турбины, инцидент н оказал влияния на ядерную безопасность.

В середине мая завершилось плановое ежегодное техническое обслуживание АЭС, которое из-за различных проблем затянулось более чем на месяц, пишет финское издание Yle. Так, сообщилось о неисправности генератора.

По предварительной информации, ремонтные работы на первом энергоблоке завершатся 16 июня.

АЭС "Олкилуото", состоящая из трех энергоблоков, находится в западной части Финляндии – на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Комплекс станции производит более 30% всей потребляемой страной электроэнергии. Блок "Олкилуото-3" имеет мощность 1600 МВт, что делает его в настоящее время самым мощным блоком атомной электростанции в Европе и третьим по мощности в мире. Коммерческая эксплуатация третьего энергоблока началась 16 апреля 2023 года.