Черчесов стал тренером национальной футбольной сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана сообщила о назначении Станислава Черчесова главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден). В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош", сообщает федерация.

В 2016-21 гг. Черчесов тренировал сборную России по футболу, потом трудился в венгерском "Ференцвароше".