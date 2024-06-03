ГП направила новые запросы четырем странам из-за терактов на "Северных потоках"

Генпрокуратура России направила США, Германии Франции и Кипру новые запросы в связи с терактами, совершенными против интересов РФ, в том числе подрывом газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщается в телеграм-канале ГП.

В ведомстве отметили, что компетентные органы США, Кипра и Франции не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с Россией, предусмотренного международными обязательствами. Перечисленные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, поэтому должны принимать меры по расследованию терроризма.

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Оператор проекта Nord Stream AG заявлял, что разрушения на газопроводах системы "Северный поток" носят беспрецедентный характер, сроки восстановления оценить невозможно.

В начале апреля Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки".