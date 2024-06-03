Бастрыкин поручил разобраться с угрозами семье участника СВО на Урале

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об угрозах семье участника СВО на Среднем Урале.

О ситуации в селе Тыгиш Свердловской области рассказали в комментариях в аккаунте приемной председателя СК России в соцсети "ВКонтакте". Там сообщается о совершении этнической группой противоправных действий в отношении семьи участника СВО.

"В мае текущего года фигуранты некачественно выполнили работы по установке ограждения дворовой территории семьи военнослужащего, в связи с чем его супруга и пожилая родственница отказались от их услуг. После чего работники при помощи топора повредили забор и высказали угрозы физической расправой в адрес женщин, требуя передать им крупную сумму денежных средств. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены", - сообщает информационный центр СК России.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку. Также Бастрыкин затребовал доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, что ранее глава СК России называл Свердловскую область регионом с активной этнической преступностью.