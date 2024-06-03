Казахстан исключил талибов* из списка террористов

Власти Казахстана исключили из числа террористических организаций движение Талибан*, об этом объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он сказал, что на этот шал Астана пошла для "развития экономического взаимодействия с Афганистаном".

"Казахстан вывел режим талибов* из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - заявил Токаев.

На пороге такого признания находятся и российские власти. Так, ранее президент России Владимир Путин заявил: "Надо как-то выстраивать отношения с талибами*, они — действующая власть [в Афганистане]".

24 года назад – во время первого президентского срока Путина - представитель Талибана* в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана*, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях.

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане.

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана* осенью 2001 года представители талибов* вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России