03 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Суд приговорил двух уральцев к 33 годам колонии за оборот наркотиков весом 1,2 килограмма

Свердловский областной суд вынес приговор двум уральцам по делу о незаконном обороте наркотических средств массой свыше 1,2 кг.

В деле фигурирует мужчина 1993 г.р. В ходе судебного рассмотрения было установлено, что он вошел в состав организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков (материалы в отношении неустановленных участников которой выделены в отдельное производство". В июне 2023 года в лесополосе вблизи одного из городов региона осужденный забрал из тайника пакет с наркотиками, отнес его домой, где расфасовал в три пакета, а после сбыл часть знакомому, оставив остальное на сохранении. Позднее мужчина вовлек в незаконную деятельность своего знакомого 1986 г.р.

Первый осужденный обустроил в доме по пер. Крымский Екатеринбурга нарколабораторию, где с января по июнь 2023 года произвел в общей сложности более 1,2 кг. наркотического вещества. Не обошлось и без помощи второго осужденного. Так бы все и продолжалось, если бы поставщиков не задержали правоохранители, которые изъяли наркотики из незаконного оборота.

В зависимости от роли и степени участия оба признаны виновными:

  • по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере);
  • ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничество в незаконном производстве наркотических средств);
  • п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, с использованием сети Интернет);
  • ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере).

Свердловский областной суд назначил уральцу 1993 года 18 лет исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 250 тыс. рублей. Второму виновному суд дал 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, наркотики, суд, приговор


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