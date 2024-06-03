Клуни уточнил идею своего фонда об аресте российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержалось от оценки инициативы "Фонда Клуни за справедливость", который ранее высказался за арест находящихся за рубежом российских журналистах.

"У нас нет подробной информации о сообщениях, на которые вы ссылаетесь. Поэтому мы советуем вам напрямую связаться с фондом Клуни по этому поводу", - сказал ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Ранее сотрудница учрежденного американским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни "Фонда Клуни за справедливость" Анна Нейстат сообщила в интервью, что организация хочет добиться от стран Евросоюза и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Сам актер заявил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в т.ч. российских, там ранее "неправильно выразились". Его слова приводит РИА Новости.