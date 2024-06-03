В Крыму "накрыли" группу агентов разведки Украины

В Севастополе раскрыта группа агентов украинских спецслужб.

Ее члены планировали диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур, приводит РИА Новости сообщение ФСБ России. Сколько человек вошло в состав группы, не сообщается.

Ранее схожее действие вменили жительнице города Антрацит в ЛНР. По данным следствия, живущая в Антраците гражданка Украины собирала информацию о том, где располагаются бойцы армии России, участвующие в специальной военной операции. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.