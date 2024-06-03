Опрос: треть жителей Екатеринбурга согласятся сдать свои биометрические данные

Только треть опрошенных жителей Екатеринбурга согласятся сдать свои биометрические данные. Исследование на эту тему в мае нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса (есть в распоряжении Накануне.RU), 18% екатеринбуржцев уже получали предложение сдать биометрию. Чаще всего такие предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Однако биометрию могут собирать и работодатели (например, для обеспечения пропускного режима по сетчатке глаза или отпечатку пальца).

При этом согласятся предоставить свои биометрические данные лишь 33% получивших такое предложение.

"Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет", - отмечают авторы исследования.

Напомним, недавно в Совете по правам человека предложили признать собственностью гражданина его персональные данные. А ранее стало известно, что банки уже вовсю тайно собирают биометрию с россиян.