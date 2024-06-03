В Кремле признали, что по "Силе Сибири-2" с Китаем есть разногласия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что одной из ключевых тем переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине был проект "Сила Сибири-2".

"Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран, а согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты", - заявил Песков.

Ранее Financial Times сообщила, что Россия пока не может прийти к консенсусу с Китаем по параметрам газопровода "Сила Сибири-2". Якобы, Китай требует снизить цену на российский экспортный газ до внутрироссийских уровней.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что по проектной мощности "Сила Сибири-2" может заменить для страны экспортный потенциал "Северного потока". Но не все экономисты с этим согласны, потому что помимо цен, которые требует Китай, есть еще и более высокие издержки на доставку и добычу. Также у СС2 есть конкуренты из Средней Азии (тогда как у "Силы Сибири" с маршрутом в северо-восточную часть Китая их не было).