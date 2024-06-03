Имущество Анастасии Чернецкой арестовано по делу о мошенничестве

Имущество Анастасии Чернецкой, бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, арестовали в рамках дела о крупном мошенничестве. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщил адвокат Чернецкой Геворг Степанян, суд арестовал имущество и счета компании "Сиба", учредителем которых является обвиняемая. Как передает его слова "Ъ-Урал", он обжалует это решение в Свердловской областном суде, заседание запланировано на 5 июня.

По данным сервису Kartoteka.ru, ООО "Сиба" специализируется на аренде и управлении недвижимостью.

В марте текущего года прошли обыски в БЦ "Клевер Парк", их и связывают с дальнейшим обвинением бывшей невестки экс-мэра по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным СМИ, речь идет о мошенничестве с налоговыми вычетами. О какой именно сумме идет речь - неизвестно: разные издания со ссылкой на собственные источники сообщают как о 100 млн, так и 1 млрд рублей, которые фигуранты якобы могли присвоить себе.

Суд отправил Чернецкую под стражу до 28 августа.