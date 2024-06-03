У Путина на ПМЭФ будут международные контакты

Президент России Владимир Путин готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Будет также его выступление и международные контакты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут "Ведомости".

ПМЭФ состоится 5-8 июня. Главная тема форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических треков: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство" и "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства".

В программе – более 150 тематических сессий, участие в которых примут более 1 тыс. модераторов и спикеров. Дискуссии раскроют понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве. Участники также обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста – новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния. Так, в программе мероприятий международного трека ПМЭФ-2024 запланированы более 10 бизнес-диалогов, среди которых – форматы ЕАЭС – АСЕАН, Россия - Африка, Россия – Латинская Америка, Россия – Китай, Россия – ЮАР и другие двусторонние встречи, сообщает пресс-служба форума.