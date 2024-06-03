Аэропорт Казани закрыт, самолеты уходят на запасные аэродромы

Аэропорт Казани снова закрыт на прием и отправку воздушных судов "до особого распоряжения", сообщили в Росавиации.

"С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково)", - сообщил официальный представитель ведомства.

На прошлой неделе аэропорт закрывался во время атаки беспилотников на объекты в Татарстане, его открыли после срабатывания системы ПВО.